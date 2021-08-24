Грандиозные парады, забеги в вышиванках и рекорды: как Украина отпраздновала 30-й День Независимости

Грандиозные парады, забеги в вышиванках и рекорды: как Украина отпраздновала 30-й День Независимости

Сегодня, 24 августа, свободной и независимой Украине исполнилось 30 лет.

Сегодня, 24 августа, в стране празднуют День Независимости. По всей стране прошел ряд мероприятий.

ТСН.ua рассказывает, как проходил день в городах Украины.

В Киеве состоялся грандиозный парад. В праздничном параде на Крещатике было три колонны — пешая, воздушная и механизирована. Шагали в этом году более 5 000 военных, было 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. В связи с подготовкой к параду на День Независимости в Киеве несколько раз пролетали истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты.

Кроме того, военный парад впервые состоялся сразу на трех локациях: на Крещатике в Киеве, в Одессе, и на реке Днепр в столице.

УНИАН

Во время военного парада по случаю 30-летия Независимости Украины 24 августа над Крещатиком совершил полет мировой рекордсмен — самолет Ан-225 "Мрія".

УНИАН

Между тем в Одессе утром тоже состоялся морской парад. Площадкой для наблюдения стал городской пляж "Ланжерон". В программе - демонстрация боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств ВМС ВС Украины, пролет морской авиации и Воздушных Сил ВС Украины, демонстрация фигур пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, а также Государственной пограничной службы Украины и яхт Одесской областной Федерации парусного спорта.

В городе также состоялся Марш защитников, в котором приняли участие несколько сотен местных жителей и гостей Одессы. Участники акции развернули стометровый флаг Украины и прошли с портретами защитников, флагами и плакатами городом.

В Запорожье на главном проспекте города также состоялся военный парад. С самого утра у площади Героев, напротив облгосадминистрации, начали собираться горожане. В торжественном параде приняли участие военнослужащие 55-й артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", а также бойцы 9-го полка оперативного назначения имени Героя Украины Богдана Завады Национальной гвардии Украины. Также для горожан организовали выставку военной и специальной техники.

Во Львове сегодня состоялся Марш Непокоренных, целью которого было почтить память погибших героев и морально поддержать украинских военных. Кроме того, состоялся легкоатлетический пробег "Забег в вышиванках-2021". Местом старта и финиша стала площадь в самом сердце Львова — перед Львовским оперным театром. Участники забега преодолевали различные дистанции — 1,3 и 5 км.

фото/GALNET

В Днепре центральными улицами города во время шествия пронесли огромный флаг Украины. В параде приняли участие местные жители, волонтеры и ветераны АТО/ООС. Во время марша местные жители и волонтеры несли огромный флаг Украины. Параллельно они выкрикивали лозунги, прославляющие украинских воинов и нашу страну.

depo.ua

В Херсоне празднование Дня Независимости Украины началось с молитвы и торжественного шествия. С самого утра, 24 августа, на аллее Героев независимой Украины собрались представители различных конфессий, общественных организаций, волонтеры, чиновники, горожане на общую молитву за Украину. На площади Свободы проходит выставка военной оперативно-спасательной и специальной техники.

На Центральной площади Черновцов провели торжества по случаю 30 годовщины Независимости Украины. В частности, камерный хор филармонии исполнил легендарную "Червону руту". Завершило торжества шествие буковинских военных.

Черновицкая областная государственная администрация в Facebook

В Кировоградской области по случаю Дня Независимости более 5 000 человек одновременно исполнили гимн Украины. Они установили национальный рекорд. К исполнению гимна Украины присоединились представители 49 общин Кировоградской области.

Фото: pulse.kr.ua

В Николаеве в честь Дня Независимости Украины открыли парусную регату "Под парусами независимости".

Николаевская ОГА

Также в прифронтовом Северодонецке Луганской области празднуют День Независимости Украины. По случаю праздника там установили LED-экран в форме трезубца и рекорд по исполнению "Червоної рути".

В Ивано-Франковске состоялся торжественный ход сверстников независимой Украины .

Военный парад ко Дню Независимости завершился пронесением сине-желтого флага истребителями "МиГ-29"

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