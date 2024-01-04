Граница на замке: в ГПСУ объяснили усиление контроля военнообязанных

В ГПСУ подтвердили, что имеют право проверять необходимые документы в полном объеме, в частности, от ТЦК.

В последнее время на границе фиксируют увеличение случаев, когда уклонисты пытаются использовать поддельные документы для побега за границу. Поэтому усиление проверок отвечает нормам законодательства и правилам пересечения границы.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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По его словам, кроме поддельных документов мужчины могут также говорить о том, что едут перевозить грузы, сопровождают пассажиров или везут гуманитарную помощь. Но не всегда это правда.

"Во время тщательной проверки мы можем выяснить, что мужчины едут совсем с другой целью, не определенной в правилах. И на основании изучения либо документов, либо цели поездки пограничники имеют право отказать человеку в пересечении границы", – говорит Демченко.

Он напомнил, что границу могут пересекать ряд категорий военнообязанных мужчин, которые не подлежат призыву по мобилизации, или имеют отсрочку. Эти мужчины должны иметь с собой соответствующие документы по ТЦК.

"Поэтому пограничники могут проверять документы и по ТЦК, которые фиксируют тот факт, что им предоставлена отсрочка", — добавил Демченко.

Напомним, в Сети массово начали появляться сообщения о проблемах с выпуском за границу мужчин, имеющих на это право. В частности, сообщалось, что 29 декабря пограничники перестали выпускать мужчин, имеющих 3 группу инвалидности и сопровождающих людей с инвалидностью.

Также сообщалось о невыпуске многодетных родителей. У мужчин потребовали показать военно-учетные документы от ТЦК об отсрочке.

Позже в ГПСУ объяснили, могут ли уехать за границу многодетные и мужчины с инвалидностью.

ТСН.ua собрал все, что известно об усилении проверок мужчин, имеющих право на выезд.