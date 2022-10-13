Границу из РФ в Сумской области оборудовали двумя линиями обороны: Живицкий заявил, что февраль не повторится

В настоящее время границы с Сумской областью не фиксируют дополнительных скоплений войск России, вражеских ударных группировок или диверсионных групп — как это было до 24 февраля. В настоящее время с инженерной и военной точки зрения оборудована первая и вторая линия обороны.

Об этом во время брифинга сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Февраль не повторится никогда. Вся Украина может быть уверена, что границы сейчас защищаются как пограничниками, так и военными подразделениями, обустроены соответствующие инженерные объекты", — сказал он на брифинге.

По словам главы области, в 100-150 километрах обучаются российские мобилизованные. Впрочем, об ударной группировке или диверсионных группах речь не идет.

"Есть одиночные такие бродячие подразделения, которые осуществляют обстрелы пограничных населенных пунктов Сумской области. Это самоходные артиллерийские установки, сплошь и рядом реактивные системы залпового огня, минометы", — рассказал Живицкий.

Угроза из Беларуси

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявляет, что украинские войска готовы к возможному наступлению врага из Беларуси. В настоящее время ситуация вблизи северной границы контролируется.

К слову, на днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент-диктатор Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Военный эксперт Олег Жданов считает, что последствия такого "сотрудничества" могут быть не раньше весны.

Несмотря на это, Алексей Арестович считает, что белорусская армия не готова к вторжению в Украину. Мол, режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.

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