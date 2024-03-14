Границу заливают бетоном: появились снимки фортификационных сооружений в Черниговской области

В Черниговской области продолжаются масштабные инженерные работы по укреплению государственной границы и сооружению фортификационных сооружений для повышения обороноспособности страны.
В Черниговской области идет процесс укрепления государственной границы и постройки фортификационных сооружений.
Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Продолжаем ежедневно укреплять обороноспособность страны", – написал он в своем Facebook.
Чаус сообщил, что побывал на одном из участков границы, где инженерные работы выполняет частная компания.
"Строители очень мотивированы, ведь осознают важность выполнения своей задачи на должном уровне", — добавил глава области.
Он также показал фотографии, на которых показаны защитные огневые сооружения закрытого типа. Он назвал этот процесс бетонированием границы.
Напомним, ранее президент Зеленский рассказал, что Украина усилила строительство новых линий обороны по ключевым направлениям фронта общей протяженностью 2000 км на востоке, юге и севере. Это делается на случай новой попытки наступления со стороны России.
"Мы считаем, что ядро российской армии было уничтожено, но мы для себя строим фортификационные сооружения. Это отдельная большая работа", – сказал президент.
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