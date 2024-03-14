Границу заливают бетоном: появились снимки фортификационных сооружений в Черниговской области

В Черниговской области продолжаются масштабные инженерные работы по укреплению государственной границы и сооружению фортификационных сооружений для повышения обороноспособности страны.

В Черниговской области идет процесс укрепления государственной границы и постройки фортификационных сооружений.

Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Продолжаем ежедневно укреплять обороноспособность страны", – написал он в своем Facebook.

Чаус сообщил, что побывал на одном из участков границы, где инженерные работы выполняет частная компания.

"Строители очень мотивированы, ведь осознают важность выполнения своей задачи на должном уровне", — добавил глава области.

Он также показал фотографии, на которых показаны защитные огневые сооружения закрытого типа. Он назвал этот процесс бетонированием границы.

Фортификационные сооружения на границе Украины в Черниговской области / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Фортификационные сооружения на границе Украины в Черниговской области / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Фортификационные сооружения на границе Украины в Черниговской области / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Фортификационные сооружения на границе Украины в Черниговской области / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Напомним, ранее президент Зеленский рассказал, что Украина усилила строительство новых линий обороны по ключевым направлениям фронта общей протяженностью 2000 км на востоке, юге и севере. Это делается на случай новой попытки наступления со стороны России.

"Мы считаем, что ядро российской армии было уничтожено, но мы для себя строим фортификационные сооружения. Это отдельная большая работа", – сказал президент.

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