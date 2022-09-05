Границы Украины за сутки пересекли более 80 тысяч человек: какие сегодня очереди на пунктах пропусков

Из Украины за прошедшие сутки выехали 38 тысяч человек, тогда как 46 тысяч человек вернулись из-за границы.

За сутки 4 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 84 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 38 тысяч человек. Более 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 46 тысяч человек, более 42 тысяч из них – граждане Украины.

За этот период был формирован 71 грузовик с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 5 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Румыния:

"Порубное" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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