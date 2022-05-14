Грант малому бизнесу в размере 4000 евро от Минцифры: кто получит и как оформить

Грант малому бизнесу в размере 4000 евро от Минцифры: кто получит и как оформить

В Министерстве цифровой трансформации Украины запускается программа микрогрантов для поддержки малого бизнеса в условиях войны. Рассчитана она на 300 микро- и малых предприятий. Размер финансовой помощи – 4000 евро. Читайте в материале ТСН.ua, как получить деньги.

О возможности получения микрогранта сообщили в телеграмм-канале "Дія".

Из-за полномасштабного российского вторжения многие украинские бизнесмены и малые предприятия должны были полностью закрыться или временно прекратить свою деятельность. Поэтому Минцифры вместе с украинскими и международными партнерами решили запустить грант для микробизнеса и малых предприятий в размере 4000 евро (около 125 тысяч гривен).

Кто может рассчитывать получить средства

Чтобы подать заявку на получение микрогранта предприятия должны:

быть зарегистрированными не позднее 31 декабря 2021 в Сумской, Черниговской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Луганской, Донецкой, Киевской областях;

быть временно перемещенными в другую область или поврежденными вследой боевых действий (и могут подтвердить этот факт).

В отборе приоритет будет предоставляться тем компаниям, которые производят товары, которые необходимы для ВСУ, или жизненно необходимые для украинцев продукты. В отборочной комиссии будут участвовать независимые бизнес-эксперты.

Как оформить заявку

Оформить заявку на получение 4000 евро для развития малого бизнеса можно на портале "Дія". Для этого сначала нужно авторизироваться с помощью Дія.Підпис, Аппаратного или Файлового ключа.

Проект реализует программа "EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП" вместе с Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации, порталом "Дія", Дія.Бізнес и Офисом по развитию предпринимательства и экспорта. Финансирование проект получит от правительства и Европейского Союза. через программу технической поддержки 2EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП.