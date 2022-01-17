Граждане имеют равные права: Зеленский ответил на петицию об отмене военного учета для женщин

Граждане имеют равные права: Зеленский ответил на петицию об отмене военного учета для женщин

Президент ответил, что защита суверенитета и территориальной целостности государства — дело всего украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене обязательного военного учета для женщин. Он обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой пересмотреть список, согласно которому женщин берут на военный учет.

Об этом идет речь в сообщении Офиса президента.

"Рассмотрев эту петицию, президент отметил, что, согласно Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом и не может быть привилегий или ограничений по признаку пола" , – говорится в ответе ОП.

Однако президент призвал урегулировать нормы и сократить перечень профессий, по которым женщин будут брать на военный учет. Для этого Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову.

"Я обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению, в частности, таких вопросов: существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей, учитывая реальные потребности обороны государства; внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет; урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин", - сообщил президент.

Также Зеленский призвал решить вопрос административной ответственности для женщин, которые вовремя не стали на военный учет.

Напомним:

В Украине в течение 2022 года женщин обязали стать на военный учет. Приказ Министерства обороны уже вступил в силу. На учет военнообязанных теперь будут брать украинок от 18 до 60 лет, которые имеют профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. За неисполнение приказа женщин будут штрафовать.

стать на военный учет. Приказ Министерства обороны уже вступил в силу. На учет военнообязанных теперь будут брать украинок от 18 до 60 лет, которые имеют профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. За неисполнение приказа женщин будут штрафовать. В декабре 2021 года петиция об отмене приказа Министерства обороны по военному учету женщин набрала необходимые для рассмотрения голоса.

набрала необходимые для рассмотрения голоса. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что прямо сейчас женщинам не нужно идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В настоящее время идет работа над изменениями и упрощением процесса постановки на учет.

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