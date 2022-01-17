Граждане имеют равные права: Зеленский ответил на петицию об отмене военного учета для женщин

Президент ответил, что защита суверенитета и территориальной целостности государства — дело всего украинского народа.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене обязательного военного учета для женщин. Он обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой пересмотреть список, согласно которому женщин берут на военный учет.
Об этом идет речь в сообщении Офиса президента.
"Рассмотрев эту петицию, президент отметил, что, согласно Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом и не может быть привилегий или ограничений по признаку пола" , – говорится в ответе ОП.
Однако президент призвал урегулировать нормы и сократить перечень профессий, по которым женщин будут брать на военный учет. Для этого Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову.
"Я обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению, в частности, таких вопросов: существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей, учитывая реальные потребности обороны государства; внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет; урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин", - сообщил президент.
Также Зеленский призвал решить вопрос административной ответственности для женщин, которые вовремя не стали на военный учет.
Напомним:
- В Украине в течение 2022 года женщин обязали стать на военный учет. Приказ Министерства обороны уже вступил в силу. На учет военнообязанных теперь будут брать украинок от 18 до 60 лет, которые имеют профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. За неисполнение приказа женщин будут штрафовать.
- В декабре 2021 года петиция об отмене приказа Министерства обороны по военному учету женщин набрала необходимые для рассмотрения голоса.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что прямо сейчас женщинам не нужно идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В настоящее время идет работа над изменениями и упрощением процесса постановки на учет.
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