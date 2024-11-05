Граждане могут пожаловаться на работу ТЦК и СП: как это сделать

Украинцы могут обратиться на горячую линию при проблемах и наличии жалоб на работу ТЦК и СП.

Об этом сообщает в Сухопутных войсках.

Кроме жалоб, граждане могут проконсультироваться по поводу своих прав и обязанностей во время мобилизации,

"Горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных предоставляет скорую и доступную информацию о военной службе (0800301937)", — говорится в сообщении.

Также работает Call-центр Командования Сухопутных войск (0800500410).

"Он обеспечивает связь между военнослужащими и воинскими частями и командованием. Это информационная служба, которая поможет решить вопросы военной службы, подготовки, обеспечения и поддержки", — добавили в сообщении.

Ранее мы сообщали, что из города Глухов в Сумской области уже эвакуирована почти треть населения, в том числе почти 70% детей.

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