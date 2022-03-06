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"Граждане России, для вас это борьба и за вашу страну" - Зеленский призвал россиян не молчать

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян также бороться за свою страну и не молчать о путинском терроре в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян также бороться за свою страну и не молчать о путинском терроре в Украине.

Об этом он заявил 6 марта в видеообращении.

"Граждане Российской Федерации делают точно такой же выбор прямо сейчас. В эти дни, в эти часы, между жизнью и рабством. Сегодня, завтра, в ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГОМ. Материальным потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность.!

Социальные сети, друзья, знакомые, и незнакомые, коллеги и родственники вас должны услышать. Мы украинцы, мы хотим мира! 

Граждане России, для вас это борьба не только за мир в Украине, это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели, за достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность, а отвечать ей будут только репрессии. Не молчите!" - сказал президент Украины. 

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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