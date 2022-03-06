"Граждане России, для вас это борьба и за вашу страну" - Зеленский призвал россиян не молчать

"Граждане России, для вас это борьба и за вашу страну" - Зеленский призвал россиян не молчать

Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян также бороться за свою страну и не молчать о путинском терроре в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян также бороться за свою страну и не молчать о путинском терроре в Украине.

Об этом он заявил 6 марта в видеообращении.

"Граждане Российской Федерации делают точно такой же выбор прямо сейчас. В эти дни, в эти часы, между жизнью и рабством. Сегодня, завтра, в ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГОМ. Материальным потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность.!

Социальные сети, друзья, знакомые, и незнакомые, коллеги и родственники вас должны услышать. Мы украинцы, мы хотим мира!

Граждане России, для вас это борьба не только за мир в Украине, это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели, за достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность, а отвечать ей будут только репрессии. Не молчите!" - сказал президент Украины.