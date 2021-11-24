Гражданин Беларуси пытался въехать в Украину с запрещенной георгиевской лентой: его наказали

На суд гражданин Беларуси не пришел.
Ратновский районный суд Волынской области штрафовал гражданина Беларуси из-за запрещенной в Украине георгиевской ленты.
Об этом говорится в решении Ратновского районного суда от 22 ноября.
Как отмечается, 1 ноября 2021 года гражданин Беларуси, работающий водителем в одной из транспортных компаний, пытался въехать в Украину с запретной символикой. Георгиевскую ленту заметили в автомобиле белоруса на пункте пропуска "Доманово".
Иностранцу инкриминировали ч.1 ст.173-3 КУоАП. На суд гражданин Беларуси не пришел.
В судебном решении указано, что иностранец раньше к ответственности за подобное правонарушение не привлекался. Его оштрафовали на 850 гривен. Также мужчина должен заплатить 454 грн судебного сбора. У гражданина Беларуси конфисковали запретную в Украине символику.
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