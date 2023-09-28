Гражданка Чехии везла полуобнаженного любимого украинца за границу: чем все закончилось

Женщина говорит, что не смогла уехать из Украины, потому что ее автомобиль не завелся.

В Закарпатской области суд к испытательному сроку приговорил гражданку Чехии, пытавшуюся перевести через границу своего любимого. Она должна периодически прибывать для регистрации в уполномоченный орган пробации и сообщать об изменении места жительства.

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, уроженка Севастополя и гражданка Чехии 29 августа 2023 пыталась вывести за границу своего любимого. Для этого она спрятала его в багажнике автомобиля, а когда это заметили пограничники, то устроила скандал и пыталась прорваться через границу, однако в конце концов ее задержали.

На суде подозреваемая вину признала. Она рассказала, что любимый пожаловался, что не может уехать за границу и предложил женщине провести его в багажнике, на что она согласилась. Тогда пара двинулась в сторону границы, перед пунктом пропуска "Лужанка" мужчина залез в багажник. Однако там его разоблачили пограничники. Женщина признала, что повредила шлагбаум на границе и пыталась скрыться, однако посреди поля автомобиль перестал заводиться и она заснула, там ее и задержали пограничники.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Суд признал гражданку иностранного государства виновной по ч. 1 ст. 332 и ч. 2 ст. 342 УК Украины. Ей назначили один год испытательного срока. Женщина должна периодически приходить для регистрации в орган по пробации и сообщать о своем месте жительства.

Пограничники показали видео, как иностранка пыталась вывести из Украины мужа-уклониста

Напомним, украинские пограничники на пункте пропуска "Лужанка" задержали 29-летнюю гражданку Чехии, которая в багажнике автомобиля пыталась вывезти за границу почти обнаженного 28-летнего уклониста.

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