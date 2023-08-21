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Гражданка Польши пыталась вывезти из Украины своего парня-украинца, спрятав под одеялом (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Гражданка Польши пыталась вывезти из Украины своего парня-украинца, спрятав под одеялом (фото)

Женщина пыталась вывезти 32-летнего мужчину в Польшу. / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Уклонист прятался за передними сиденьями на полу автомобиля и был прикрыт одеялом

Гражданка Польши пыталась вывезти из Украины своего парня-украинца, спрятав его под одеялом.

Об этом передает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Во время проверки легковушки пограничники обнаружили мужчину, который скрывался за передними сиденьями на полу автомобиля и был прикрыт одеялом. Им оказался парень водителницы, 32-летний гражданин Украины.

Гражданка Польши накрыла своего парня одеялом. / ©
Гражданка Польши накрыла своего парня одеялом.

Мужчина является военнообязанным и подпадает под ограничения по выезду за границу. Именно поэтому пара решила преодолеть государственную границу прибегнув к ухищрениям.

За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчина будет привлечен к административной ответственности. А в действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", о чем было направлено сообщение в полицию.

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Напомним, что на Закарпатье задержали двух мужчин призывного возраста, которые притворялись "волонтёром" и "иностранцем", чтобы выехать за границу.

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Дата публикации
Просмотры
1506
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