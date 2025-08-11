Россиянка судилась с Минобороны Украины из-за 15 млн грн за погибшего мужа: что решил суд

Суд обязал Минобороны выплатить 15 миллионов компенсации вдове, несмотря на ее гражданство РФ / © Unsplash

Комиссия Минобороны отказала жене погибшего украинского военного в выплате 15 млн грн компенсации, поскольку у нее есть российское гражданство. Однако вдова выиграла дело в Черновицком окружном административном суде.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что муж гражданки РФ в августе 2022 года погиб из-за артиллерийских обстрелов ее соотечественников-оккупантов в Донецкой области. Согласно материалам дела, женщина — гражданка России — состояла с военным в официальном браке и имеет право на постоянное проживание в Украине.

Представитель Минобороны отказал ей в предоставлении компенсации, ссылаясь на постановление Кабмина от 30 сентября 2022 года, согласно которому выплата 15 млн грн единовременного денежного пособия не проводится гражданинам России и Беларуси. Именно из-за наличия гражданства РФ истцу отказали в выплате.

Однако суд установил, что датой гибели военного является 7 августа 2022 года, а постановление Кабмина вступило в силу 30 сентября 2022 года.

Поэтому судья удовлетворил иск супруги погибшего военного, обязав Минобороны назначить и начислить выплату в размере 15 млн грн. Решение суда можно обжаловать в апелляционном суде.

