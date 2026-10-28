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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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«Гражданские гибли»: Зеленский ответил Маску о последствиях отключения Starlink

Владимир Зеленский объяснил, как Украина использует Starlink и Starshield для нужд войска и противодействия российским дронам.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Зеленский жестко ответил Маску о Starlink

Зеленский жестко ответил Маску о Starlink / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Илона Маска по использованию систем Starlink и Starshield украинскими военными. Зеленский отметил принципиальную разницу между наступлением и защитой собственной земли, а также подробно рассказал о применении спутниковой связи для логистики и сбития вражеских дронов и последствиях внезапного отключения сервиса.

Об этом глава государства сообщил во время общения с представителями медиа.

Зеленский ответил Илону Маску по Starlink и Starshield

Зеленский в очередной раз повторил, что действия ВСУ сугубо оборонительны, ведь боевые действия происходят на территории Украины против РФ.

«О Starlink/Starshield. Когда Илон Маск сказал, что мы используем Starshield против россиян — да, против россиян, но на нашей территории. Это не „offensive“ (наступательный — ред.), это „defensive“ (оборонительный — ред.) — это разные вещи. Он говорил о российских солдатах. Но вопрос в том, что мы применяем против российских военных на нашей территории, а не на территории России. Они пришли сюда убивать. Мы защищаемся от тех, кто пришел убивать наших людей на нашу землю», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, спутниковые технологии играют критическую роль в гуманитарных нуждах и обеспечении нужд войска. Украина также использует сеть для логистики — обеспечения людей едой и водой.

Использование против «Шахедов» и внезапное отключение

Отдельно Владимир Зеленский остановился на опыте адаптации украинских технологий для ПВО и внезапном отключении Starlink/Starshield.

«И, конечно, мы начали использовать их против „Шахедов“, реактивных дронов. Наши „Барсы“ — это были первые реактивные перехватчики, потому что у нас уже был „Барс“ как дальнобойный ударный дрон. Мы нашли европейскую страну. Они заплатили за 2000 единиц. Я знал, что мы имеем 2000. Я сказал: „Проверим. Возможно, он сможет уничтожать цели“. Они проверили, и он уничтожил „Шахед“. Мы были очень рады. А потом Starshield перестал работать. Вот и все», — рассказал Зеленский.

Пока точные причины и инициаторы этого решения остаются неизвестными Украине.

«Поэтому я точно не знаю, кто сказал SpaceX это сделать. Возможно, это было их собственное внутреннее решение. Я не знаю, кто принимает решения. Если это SpaceX, может быть, Илон. Но если речь идет о ком-то из правительства — я не знаю. У меня нет такой информации. Я знаю только, что технически SpaceX включает и отключает эти системы».

Последствия для гражданских и эффективность ПВО

Прекращение работы спутниковой связи прямо отразилось на безопасности украинцев и показателях сбития вражеских целей.

«Конечно, гражданские гибли во время отключения Starlink/Starshield. По разным причинам, и это одна из них. Сейчас мы уничтожаем около 90% „Шахедов“. А когда начались атаки, мы начали сбивать с 50 до 75–78%. А потом этот показатель снова вернулся назад», — подытожил Владимир Зеленский.

Заявления Маска относительно Украины и российских военных

Напомним, американский миллиардер Илон Маск в соцсети X призвал проявить соболезнования к российским военным, назвав их «бедными призывниками», якобы не имеющими выбора и погибающими под ударами украинских БпЛА.

Он подчеркнул, что «бойня украинцев и россиян должна прекратиться». При этом бизнесмен проигнорировал захватнический характер войны со стороны РФ, участие оккупантов в боях на украинской территории и тот факт, что в российские войска активно привлекают контрактников.

Это заявление прозвучало на фоне спора по ограничению работы спутниковой связи Starlink. Маск утверждал, что ВСУ якобы использовали систему для «наступательных атак с целью убийства людей», хотя и признал решающую роль Starlink в защите Украины в начале полномасштабного вторжения. В ответ цифровой художник Skscartoon иронически предположил, что мотив предоставления и дальнейшего ограничения связи единственный — стремление Маска «спасать человеческие жизни».

Кроме этого, Маск в соцсети X цинично заявил, что отключение спутниковой связи Starlink приведет к «немедленному развалу украинского фронта». По его словам, SpaceX сделала для защиты Украины больше, чем любая другая частная компания, а сам сервис спас страну в начале вторжения.

В то же время, Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования коммерческого Starlink. Украинские специалисты по оборонным технологиям полностью опровергли эти обвинения, отметив их техническую невозможность. Экс-советник министра обороны Сергей Стерненко пояснил, что для работы в движении терминалы подключают к военной системе Starshield, контролируемой правительством США, а не к гражданскому Starlink.

Кроме того, эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов отметил, что над Украиной для Starlink действует ограничение скорости до 70-90 км/ч, а над территорией РФ система вообще не работает, что делает ее использование для ударных дронов физически невозможным.

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