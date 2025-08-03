- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 2 мин
Гражданские с битами и трубами напали на сотрудников ТЦК в Николаевской области — последствия
В Николаевском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию и сообщили подробности о пострадавших.
В Николаевской области гражданские с битами и металлическими трубами напали на военных ТЦК и СП.
Об этом Николаевский областной ТЦК и СП сообщил 3 августа.
Инцидент произошел в селе Бугское Николаевской области.
«Сегодня, 03.08.2025 г., в селе Бужское Николаевской области во время мер оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные совершили нападение на военных», — сообщили в ТЦК.
Как отметили там, нападавшие были вооружены битами и металлическими трубами. Они повредили служебный автомобиль военных и нанесли телесные повреждения одному из солдат. В ответ на угрозу военнослужащий произвел выстрел из травматического пистолета, зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством Украины.
По состоянию на 14:00 известно о пострадавших как среди сотрудников ТЦК и СП, так и гражданских. На месте происшествия работают стражи порядка, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
«По предварительной информации, есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и СП и со стороны гражданских. На месте работают работники правоохранительных органов», — говорится в заявлении пресс-службы.
Там напомнили, что оскорбления чести, угрозы убийством или насилием в отношении военнослужащих, а также повреждение их имущества во время исполнения служебных обязанностей караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет. В случае нанесения телесных повреждений предусмотрена более строгая ответственность — до 12 лет тюрьмы. Кроме того, такие действия могут квалифицироваться как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ст. 114-1 УК Украины).
Напомним, юрист уже разъяснил ситуацию с так называемой «отменой» отсрочок от мобилизации после 7 августа.
Читайте также