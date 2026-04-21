Гражданские в Украине смогут носить оружие? : глава МВД выступил с громким заявлением

Игорь Клименко

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил о необходимости четкой классификации оружия и обязательной учебы для граждан.

Об этом он сообщил журналистам, комментируя трагедию в Голосеевском районе Киева.

Министр подчеркнул, что государство должно законодательно урегулировать вопросы владения оружием гражданскими лицами. По словам Клименко, закон должен четко разграничить разные типы вооружения.

«Я хочу закон о гражданском оружии. Виды оружия, карабины, то есть охотничье это оружие, гладкоствольное, нарезное — это все нужно классифицировать», — отметил глава МВД.

Обязательное обучение для владельцев

Отдельное внимание Игорь Клименко уделил подготовке будущих владельцев оружия. Он убежден, что наличие разрешения должно зависеть от уровня квалификации личности. Клименко подчеркнул, что каждый человек, желающий владеть оружием, должен пройти специализированный курс. А ключевым аспектом обучения должен стать навык безопасного обращения с оружием, чтобы предотвратить несчастные случаи или неправомерное использование.

«И человек должен пройти курс обучения, в том числе безопасное обращение с этим оружием», — сказал он.

Это заявление прозвучало на фоне резонансного теракта в Голосеевском районе, где злоумышленник унес жизни семи человек. Вопрос контроля над оборотом оружия в Украине снова стал одной из острейших тем общественной дискуссии.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. По словам главы МВД, в ближайшее время будут проведены экспертные обсуждения по этому вопросу. К обсуждениям привлекут народных депутатов, общественность, журналистов и ветеранов.