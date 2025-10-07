Гражданским предлагают сбивать дроны из ружей: эксперт сказал, действенен ли такой подход

© tsn.ua

Самостоятельное применение ружей гражданскими против дронов — очень сложный вопрос. Это может быть небезопасно.

Об этом заявил в эфире телеканала «КИЕВ24» Валерий Яковенко, соучредитель и руководитель партнерства DroneUA.

Ранее на фронтовых или прифронтовых территориях иногда фермеры применяли насосные ружья против малых ударных дронов. Но такие методы несут риски для окружающих и неприемлемы в населенных пунктах.

«100% этого не стоит делать в городе, но прифронтовые территории могут быть сценарии». Однако следует дождаться официальных комментариев», — сказал Яковенко.

Он советует тем, кто хочет бороться с враждебными БПЛА, координироваться с местными подразделениями ПВО, ведь это более безопасно и эффективно.

Ранее украинцев призывают научиться пользоваться ружьями для борьбы с российскими дронами. Как отметил командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко, каждый должен быть готов к защите от атак.

«Призываю гражданский сектор не медлить и не думать, что война может пройти мимо. Вы должны быть готовы. У кого есть возможность — оформляйте ружье и научитесь из него эффективно и качественно стрелять», — отметил он.

Федоренко утверждает, что с развитием технологий враг, безусловно, будет пытаться залетать дальше.