Гражданскими самолетами переправлял в Украину оккупантов: СБУ сообщила о подозрении руководителю Росавиации

СБУ продолжает разоблачать преступления российских чиновников, причастных к решению и ведению войны против Украины. В этот раз служба разоблачила руководителя федерального агентства воздушного транспорта РФ Александра Нерадько.

Служба безопасности сообщила о подозрении руководителю Росавиации Александру Нерадько. Он способствовал Минобороны РФ в перекидывании оккупационных группировок в направлении госграницы Украины, а также на территорию захваченного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для этого Нерадько привлек четыре российских авиакомпании, предоставивших свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и оккупантов.

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С конца сентября по ноябрь прошлого года при содействии Нерадько агрессор переправил в аэропорты "Платов" в Ростовской области и "Симферополь" в Крыму более 3 тысяч военных и кучу боеприпасов.

После этого эти оккупационные подразделения были задействованы в боевых действиях против украинских защитников на восточном и южном фронтах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили руководителю Росавиации о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, "охотившегося" на склады с боеприпасами украинских защитников под Авдеевкой.

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