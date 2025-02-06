Гражданское население будут готовить к сопротивлению агрессору — Верещук

Такая система нацсопротивления будет одной из составляющих сдерживания потенциальной агрессии.

Независимо от того, сколько еще продлится эта война, правительство в Украине планирует построить на будущее систему национального сопротивления.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в сообщении в соцсетях 5 февраля 2025 года.

"Речь идет о системной подготовке гражданского населения к сопротивлению агрессору. Особенно это касается областей, граничащих с Россией, которая и после войны останется нашим враждебным соседом", — говорится в сообщении.

Такая система нацсопротивления будет одной из составляющих архитектуры сдерживания потенциальной агрессии, убеждена чиновник.

"На сегодняшнем межведомственном совещании обсуждали проект постановления Правительства по созданию сети центров подготовки граждан к национальному сопротивлению", — отметила она.

По ее мнению, лидерами процесса здесь Минобороны и ТРО ВСУ. Основная работа – за областными властями. Очень важная роль принадлежит волонтерским организациям.

"Первый и самый важный этап — подготовка достаточного количества инструкторов. Здесь, конечно, мы смотрим на ветеранов и волонтеров, как на источник хороших кадров", — резюмировала Верещук.

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