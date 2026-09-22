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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Гражданское предприятие ИНТЕРПАЙП в Днепре подверглось баллистической атаке. Есть погибшие и раненые

В ночь на 22 сентября 2026 года российская федерация нанесла ракетный удар баллистическим вооружением по гражданскому промышленному предприятию, входящему в состав компании ИНТЕРПАЙП.

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К сожалению, в результате этого варварского акта терроризма погибли 4 сотрудника компании ИНТЕРПАЙП, 7 сотрудников ранены. В настоящее время всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, Компания остается на связи с семьями погибших, оказывает им поддержку, чтобы пережить это очень тяжелое время.

Также в результате вражеской атаки повреждено основное производственное оборудование и инфраструктура предприятия, производство продукции остановлено.

Специалисты оценивают последствия террористической атаки и сроки восстановления, а также производят необходимые аварийно-ремонтные работы.

О компании:

ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2025 году ИНТЕРПАЙП реализовал 470 тыс. т трубной продукции и 89 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников ИНТЕРПАЙП составляет около 9,5 тыс. Численность наших работников, служащих в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 1150 человек.

В 2025 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,566 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.

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