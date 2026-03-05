Гречка в Украине дорожает: эксперт объяснил, какие факторы на это повлияли

Гречка

Пока гречки в магазинах Украины хватает, ее выбор достаточно широк. Но цены, если сравнить с прошлой неделей, заметно выросли.

Об этом рассказывает «Киев24».

Есть ли дефицит гречихи

По словам эксперта Сергея Громового, исполнительного директора Международной ассоциации гречки, в этом году был рекордный неурожай гречки на территории Украины. Это и привело к удорожанию продуктов. Дефицит гречки оценивают в 30%.

Известно, что в Украине нередко продают импортную гречку из Казахстана, однако на самом деле она российская. Чтобы проверить качество импортируемой гречихи и не приобрести любовско-русский, следует:

посмотреть на цвет — украинская гречка гораздо светлее;

аромат во время приготовления – импортная гречка меньше пахнет и вкус не так выражен;

проверяйте страну происхождения — если мы видим в номере партии цифру один, это Украина, если два — Казахстан.

Рост цен на продукты в Украине — последние новости

Напомним, в Украине в ближайшее время могут вырасти цены на продукты , а отдельные позиции подорожают примерно на 10-12%. Такой прогноз озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Основным фактором удорожания он называет повышение затрат на энергоносители, ведь бизнес активно использует дизель для генераторов. Больше всего могут подорожать овощи из-за сезонного фактора и уменьшения качественного предложения после зимы. В то же время, хлеб может вырасти в цене на 1,5–2%, а мясо и молочные продукты — примерно на 3–5%.

В Украине стремительно дорожает картофель из-за высокого спроса и ограниченного предложения качественной продукции от фермеров. Только за одну неделю цены выросли примерно на 14%, а стоимость овоща колеблется в пределах 8–15 грн за килограмм. Часть производителей сдерживает продажи, ожидая дальнейшего повышения цен из-за сокращения запасов в хранилищах.