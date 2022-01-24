"Гречку забыли": на Буковине напуганная депутат закупила спички, соль и муку

"Гречку забыли": на Буковине напуганная депутат закупила спички, соль и муку

В комментариях депутату предложили инициировать выделение средств на территориальную оборону Черновцов.

Депутат Черновицкого городского совета Татьяна Шепелько из-за угрозы новой российской агрессии заявила, что она купила соль, муку и спички.

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Об этом депутат написала в Facebook.

"Это желание из подсознания и ты не можешь сопротивляться. Я купила спички, соль и пакет муки 5 кг. А что купили вы?" — написала напуганная депутат.

В комментариях пользователи соцсети отметили, что Татьяна Шепелько забыла приобрести гречку. Другие подчеркнули, что нужно сохранять спокойствие.

Начальник управления контроля за благоустройством города Черновицкого городского совета Сергей Обшанский рекомендовал депутату инициировать изменения в бюджете и выделить средства силам территориальной обороны Черновцов.

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook.

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