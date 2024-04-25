Греция отказалась предоставлять Украине системы ПВО: премьер назвал причину

Несмотря на просьбу, Греция не собирается поставлять ни С-300, ни Patriot. Страна объяснила причины своего решения.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью SKAI, пишет efimerida.

"Греция не собирается отправлять Украине ни С-300, ни Patriot. Нас спросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать", – заявил К.Мицотакис.

Он добавил: Греция поддерживала Украину разными способами, в частности, оборонными материалами. Но страна изначально заявила, что не может избавиться от систем вооружений, имеющих решающее значение для ее потенциала сдерживания. Украине предоставляют излишки материалов.

"И я считаю, что это правильный выбор. По мере того, как мы сможем найти такой материал, мы будем продолжать это делать. Однако эти системы ПВО критически важны для защиты воздушного пространства Греции и не будут переданы Украине", – подытожил он.

Ранее в СМИ отмечалось, что Греция передаст Украине свои системы Patriot под "гарантии" США.

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