"Греемся под одеялом": студенты одесского общежития показали комнаты с плесенью и без отопления

"Греемся под одеялом": студенты одесского общежития показали комнаты с плесенью и без отопления

Студенты возмущены условиями проживания.

В Одессе студенты сняли на видео, как выглядят их комнаты, и рассказали, как они живут.

Соответствующие кадры показал местный Телеграм-канал.

В частности, на видео показано общежитие №3 Одесского политехнического университета. Здание расположено по адресу: переулок Матросова, 1-а. На кадрах видно, как потолок и стены покрыты трещинами и плесенью.

"Воды горячей нет, отопления тоже нет. Греемся бутылками с кипятком под одеялом", — говорят студенты. По словам студентов, они стабильно платят 2 500 гривен каждый семестр за проживание.

Пользователи Сети прокомментировали, а некоторые даже иронично:

Жаль ребят, честно, очень жалко

Какой кошмар

Это же опасно, постоянно дышать плесенью

Тю, классный ремонт

Это же Европа

Снимите комнату себе

"Греемся бутылками с кипятком": в Одессе студенты показали, как живут в общежитии

Напомним, пользователей Сети возмутили фото ужасных условий проживания в студенческом общежитии НАУ №11, расположенном на улице Нежинской в Киеве. Уборные и душевые в крайне плохом состоянии, раковины разбиты, ремонта не было очень давно. В то же время, администрация Национального авиационного университета категорически отрицала факт наличия указанных недостатков в общежитии №11 Студенческого городка НАУ. Там уверяют, что приведенным фотографиям несколько лет. А ремонт начали делать с февраля 2021 года, после смены руководства заведения.

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