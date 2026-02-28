Грех или традиция?: известный священник объяснил, кто действительно должен омывать тело умершего

Алексей Филюк

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, любящий отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы под подписчиков, развеял очередной предрассудок. На этот раз отца спросили, кто должен обмыть тело покойника, прежде чем положить в гроб.

Свой ответ Филюк записал в Instagram.

Священник объяснил, что Церковь не дает ответа на этот вопрос, ведь здесь больше дело в традиции, а не вероучении. Он отметил, что в городах такими делами обычно занимаются ритуальные службы или санитары в морге.

«Если это селе, это были когда-то в селах такие женщины, которые мыли всех мирцев. Уже бабушки умерли, уже редко где есть. Ну то если мертвый мужчина, жена тряпочкой его вытерла, чтобы было частенькое тело, и все. Снарядили и положили и хоронят. Семья должна мыть. А кто же должен мыть? Если у вас страхи, то не мойте», — отметил священник.

Филюк рассказал, что однажды ему самому пришлось омывать тело своей умершей родственницы, потому что больше семьи у нее никого не было.

