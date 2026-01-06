Грех ли делать аборт после изнасилования оккупантом: священник ответил

Известный священник Алексей Филюк высказался об абортах после изнасилований оккупантами

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины свое мнение по поводу сложного вопроса: что делать украинкам, забеременевшим после изнасилования оккупантами, если Церковь учит, что аборт — это грех.

Об этом Филюк сказал в интервью журналистке и блогерке Маричке Довбенко.

«Вопрос столь сложный и болезненный. И многие украинцы пострадали от этого. Я здесь не буду отвечать. Но лишать жизни — этот плод, который в утробе… Ну что ребенок виноват. Не дам четкого ответа. Но убивать — это грех. Здесь греха натворили другие — и мы должны брать грех на душу, убивать свой плод. Все равно это ваша яйцеклетка, вы его под сердцем носили. И убивать. Грех. Трудный вопрос», — рассуждает священник.

Ранее сообщалось о том, что в РФ украинка родила после изнасилования оккупантом и выбросила младенца.