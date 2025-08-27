Грех ли донашивать вещи умерших: священник ответил

Алексей Филюк

Реклама

Одиозный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил предрассудок, можно ли носить одежду, которая принадлежала умершему.

Об этом священник рассказал в своем Instagram.

«Я, как иду в тот магазин, который называется „гуманитарка“ (секонд-хенд — Ред.), то я не спрашиваю, что в той одежде — кто-то умер или не умер, я беру и покупаю, что мне нравится. Многие любят покупать вещи из секонд-хенда. А если хорошая футболка у моего деда была или какие-то красивые ботинки, то чего их не носить? Конечно, что можно носить одежду. Человек умер, остались вещи, ну если вы гнушаетесь вещами умершего, то откажитесь от земельных участков умершего, от квартир умершего, от всего, что у него было», — отметил Филюк.

Реклама

Он заметил, что иногда наоборот — одежда умершего, это единственное, что остается у близких от человека, которого они потеряли.

«Напротив, у мамы, которой погиб сын, то футболка самая родная и самая теплая, и самая теплая к телу, потому что тот ее сынишка носил. Поэтому носить одежду умершего — это не что-то плохое, это нормально. Мы не должны быть расточителями, мы должны носить одежду, которая осталась даже после умерших», — отметил священник.

По мнению священника, если же вы не хотите носить такую одежду, или она вам не нужна, то ее можно подарить кому-то, кто нуждается.

Ранее Алексей Филюк рассказал, можно ли после похорон убирать в том доме, где был умер. Также он рассказал, обязательно ли на похоронах целовать покойника.