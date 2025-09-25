- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3541
- Время на прочтение
- 1 мин
Грех ли скрываться от ТЦК: священник Филюк ответил и объяснил, почему сам не воюет
Известный священник-блогер Алексей Филюк высказался об уклонистах.
Одиозный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, грех ли для мужчины быть уклонистом и скрываться от ТЦК.
Об этом он сказал в разговоре с журналистами «Тернополь 1».
«Защищать родину — это твой долг. Прятаться — это ненормально. Но для людей это… у каждого свое мнение», — отметил священник.
В комментариях Филюка спросили, почему он сам не на фронте. Священник ответил, что у него есть законное право на отсрочку.
Как известно, он усыновил четверых детей из детдомов.
В комментариях уточнили, что из четырех его усыновленных детей двое уже совершеннолетние. Однако заметим, что не подлежат призыву по мобилизации лица-усыновители, которые содержат хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет, который к моменту усыновления имел статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.
Ранее Алексей Филюк объяснил, является ли грехом «сдавать» родственников в ТЦК.