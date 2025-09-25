Грех ли скрываться от ТЦК: священник Филюк ответил и объяснил, почему сам не воюет

«Прятаться от ТЦК — это грех?»: священник-блогер дал неожиданный ответ

Реклама

Одиозный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, грех ли для мужчины быть уклонистом и скрываться от ТЦК.

Об этом он сказал в разговоре с журналистами «Тернополь 1».

«Защищать родину — это твой долг. Прятаться — это ненормально. Но для людей это… у каждого свое мнение», — отметил священник.

Реклама

В комментариях Филюка спросили, почему он сам не на фронте. Священник ответил, что у него есть законное право на отсрочку.

Как известно, он усыновил четверых детей из детдомов.

В комментариях уточнили, что из четырех его усыновленных детей двое уже совершеннолетние. Однако заметим, что не подлежат призыву по мобилизации лица-усыновители, которые содержат хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет, который к моменту усыновления имел статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Ранее Алексей Филюк объяснил, является ли грехом «сдавать» родственников в ТЦК.