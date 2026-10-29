Грелись и сушили одежду: на Львовщине в доме угорели два человека

На Львовщине из-за отравления угарным газом погибли два человека / © УНИАН

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Во Львовской области два человека погибли из-за отравления угарным газом. Они использовали газовую плиту и духовку для обогрева помещения и сушки одежды.

Об этом говорится в «Газмережі».

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Из-за отравления угарным газом погибли 65-летняя женщина и 70-летний мужчина.

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«По имеющейся информации, в доме газовую плиту и духовой шкаф использовали для обогрева и сушки одежды», — говорится в сообщении.

Напомним, в Кировоградской области в доме двое детей и взрослый погибли из-за отравления угарным газом.

Основные правила, чтобы не стать жертвами угарного газа

во время использования газовых приборов устанавливайте окно на проветривание

ни в коем случае не используйте отопительные приборы при отсутствии тяги в дымоходе

во время установки газовой колонки котла предусмотрите отдельный дымоход для отвода продуктов горения

если вы используете твердое топливо, не закрывайте вытяжку до момента полного сгорания топлива

не пользуйтесь газовыми приборами при сильных порывах ветра, ведь может образоваться обратная тяга. Следите за цветом пламени на горелках: он должен быть синим или фиолетовым. Желтое пламя — признак неполного сгорания газа, поэтому необходимо отрегулировать подачу воздуха в горелку

не пользуйтесь газовыми приборами не по назначению! Например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения

эксплуатируйте только исправные газовые приборы

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