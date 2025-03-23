Гремели взрывы и пылали пожары: какие регионы Украины ночью атаковали "Шахеды"

В ночь на 23 марта 2025 года оккупанты выпустили по Украине почти 150 "Шахедов".

О деталях атаки сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал 147 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Приморск — ТОТ Запорожской области", — говорится в сообщении.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 97 "Shahed" (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны. Этой ночью противник применил большее количество именно ударных БпЛА (по меньшей мере, 122 единицы), дронов-имитаторов, соответственно — 25", - уточнили в ведомстве.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесчина и Донетчина.

Напомним, российская армия в ночь на воскресенье, 23 марта, массированно атаковала Киев "Шахедами". Число погибших возросло до трех человек. Среди них – ребенок. В результате налета дронов ранены и погибли, возникли пожары, зафиксированы страшные разрушения в 5 районах города.

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