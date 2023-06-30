Грета Тунберг в Украине получила неожиданный подарок (фото)

Во время своего визита в Украину в четверг, 29 июня, экоактивистка Грета Тунберг получила в подарок от "Укрзализныци" апсайклинговую кепку из железнодорожного белья.

Об этом сообщила "Укрзализныця" в Сети.

Отмечается, что Грета Тунберг – особая пассажирка для "Укрзализныци", ведь давно и последовательно "пропагандирует" поезда как экологическую альтернативу другому транспорту.

"Мы нашли как отблагодарить: на Грете сегодня апсайклинговая кепка из железнодорожного белья, а еще познакомили ее с блокнотами от No Waste Ukraine и украинского стартапа ReLeaf из переработанных опавших листьев, пластиковых крышечек и макулатурного картона", — говорится в сообщении.

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Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны после встречи с президентом побывала в новом детском пространстве киевского вокзала и оставила украинским детям несколько приятных сюрпризов.

Грета Тунберг получила неожиданный подарок в Киеве

Грета Тунберг получила неожиданный подарок в Киеве

Напомним, что в четверг, 29 июня, известная экоактивистка Грета Тунберг в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны побывала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Грета Тунберг выразила свои соболезнования украинскому народу из-за экоцида, который устроили российские агрессоры, взорвав Каховскую ГЭС.

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