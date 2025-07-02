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- Украина
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"Гриб" из огня и дыма: момент взрыва возле Житомира попал на видео
Водитель, который снимал это ЧП, заметил, что от взрыва его аж оглушило.
Момент ужасного взрыва, который прогремел в среду, 2 июля, в селе Березина вблизи Житомирапопал на видео одного из водителей на автотрассе.
Кадры этого ужасного события опубликованы в Сети.
Как видно на видео, неподалеку автомобильной трассы сначала вверх поднялись клубы огня, после чего раздался взрыв и тогда появился огромный гриб из дыма.
Водитель, который снимал это ЧП, заметил, что от взрыва его аж оглушило.
О причинах пожара и взрыва, как и о точном месте ЧП, достоверной информации нет.
В Житомирской ОГА сообщили о по меньшей мере двух погибшихи 15 человек, которые получили ранения.
Водителей, которые планировали сегодня движение по трассе М-06 призывают до конца дня воздержаться от проезда мимо Житомира.
В патрульной полиции Житомирщины сообщили,что из-за взрыва и пожара движение на трассе "Киев-Чоп" возле Житомира в обоих направлениях перекрыто.
В направлении Ровно осуществляется объезд на 109 км (поворот на село Тесновка) через село Головино в направлении поселка Черняхов.
В направлении Киева объезд осуществляется: через разворот на 128 км (вблизи села Гадзинка) через поселки Черняхов, Головино выезд через село Тесновка на 109 км автодороги М-06 Киев - Чоп.
Или же на 140 км (развязка вблизи села Олиевка) также через поселки Черняхов, Головино выезд через село Тесновка на 109 км автодороги автодороги М-06 Киев - Чоп.
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Напомним, к месту ЧП возле Житомира направилось около 20 автомобилей скорой помощи