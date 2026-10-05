Гриб-зонтик: как отличить съедобный вид от опасных двойников в лесу

Гриб-зонтик

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Грибы-зонтики или зонтики считаются довольно вкусными находками в лесу. Однако они очень похожи на некоторые опасные виды, поэтому даже грибники с опытом не всегда могут безошибочно определить их в лесу.

Этот гриб принадлежит к семейству шампиньоновых, пишет Fermer blog.

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Как выглядит гриб-зонтик?

Шляпка у гриба-зонта может вырастать до 20 сантиметров в диаметре. У молодых грибов он округлый или почти шаровидный, но с возрастом раскрывается и принимает форму зонтика. Края иногда могут быть загнуты внутрь или рифлены.

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Окрас варьируется от светло-бежевого до темно-коричневого. Поверхность шляпки покрыта чешуйками, а мякоть имеет хорошо выраженный грибной аромат в свежем виде. Если гриб разрезать, мякоть начнет краснеть.

Ножка гриба длинная, иногда может достигать 25 сантиметров высотой, при этом она достаточно тонкая — диаметром 2 сантиметра. На срезе волокна также изменяют цвет, становясь красноватыми или коричневыми.

У молодого гриба в начале развития шляпка плотно прилегает к ножке и имеет округлую форму. Впоследствии он полностью покрывается, поэтому гриб приобретает характерный вид зонта.

Уже у взрослых экземпляров заметны пластинки, которые плотно прикреплены к ножке. Посреди шляпки — темно-коричневое пятно, от которого к поверхности расходятся более мелкие чешуйки такого же цвета.

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Где растет гриб-зонтик?

Чаще грибы растут на лесных полянах и опушках. Также их можно увидеть в садах и парках. Грибы растут группами, редкие экземпляры встречаются редко.

Несмотря на сходство с определенными ядовитыми грибами, гриб-зонтик считается съедобным видом. Для приготовления используют преимущественно шляпки, поскольку они мягкие и приятные по вкусу.

Какие ядовитые двойники?

Среди грибов-зонтов встречаются и ядовитые разновидности, поэтому во время сбора следует быть особенно внимательными.

Гребенчатый гриб-зонтик имеет небольшую, более закрытую шляпку диаметром до 4 сантиметров. Его окрас светло-бежевый, а поверхность покрыта коричневыми пятнами.

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Гребенчатый гриб / Фото: Zelensvit

Леопита каштановая тоже отличается небольшими размерами. Ее шляпка произрастает примерно до 5 сантиметров. В молодом возрасте гриб напоминает колокольчик, а потом полностью раскрывается.

Ядовитый гриб — Леопита каштановая / Фото: Zelensvit

Зонтик краснеющий — вкусный съедобный гриб, который можно встретить в лесах, однако следует быть осмотрительными из-за внешнего сходства с некоторыми ядовитыми видами.

Раньше мы писали о том, какие грибы собирать осенью и как отличить полезные от опасных.

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