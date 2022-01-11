Грибок и плесень: в Херсонской области школа, на ремонт которой потратили 2,4 млн грн, оказалась в аварийном состоянии

Грибок и плесень: в Херсонской области школа, на ремонт которой потратили 2,4 млн грн, оказалась в аварийном состоянии

Теперь устранять недостатки хотят за деньги родителей.

В городе Геническ на ремонт школы №4 из бюджета потратили 2 млн 440 тысяч гривен. Однако помещение для пребывания детей не пригодно – на стенах появились грибок и плесень.

Об этом пишет местное издание genichesk.ipc.org.ua.

Из-за того, что тендер провели осенью ремонтные работы, связанные со снятием кровли, проводились в сырую погоду, что привело к значительным проблемам.

"Тендер провели в октябре. Работы велись осенью и зимой, в то время были дожди и снег. Как следствие, помещения коридоров и классов оказались в аварийном состоянии. Ко мне обращаются родители детей, которые должны были пойти на учебу уже 10 января, присылают фото и видео, свидетельствующие об аварийном состоянии помещений, где на стенах грибок и плесень. Теперь устранять недостатки хотят за деньги родителей. А на ремонт были выделены средства общества, средства налогоплательщиков”, – отметил депутат Генического городского совета Сергей Мухин.

Фото:genichesk.ipc.org.ua

Согласно открытым данным, в октябре прошлого года был проведен тендер на капитальный ремонт крыши корпуса №1 Генического учреждения общего среднего образования №4 Генического городского совета. Ожидаемая стоимость работ – 2 484 500 гривен. Заказчик – Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учебных заведений Генического городского совета. Победитель открытых торгов – ЧП "ЮРБУД", которое предложило 2 млн 440 тысяч гривен. Срок выполнения работ: 31 декабря 2021 года.

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Ранее сообщалось, что учащиеся столичной школы №162 переполненной почти на 50% больше мощностей, на уроках дышат хлоркой и учатся в классах с полущенными стенами. Родители на это регулярно жалуются, а в дирекции школы и отделе образования говорят – ждут денег на ремонт.

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