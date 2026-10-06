Грибы, ягоды и орехи: что украинцы могут бесплатно собирать в лесу для себя

Грибы / © pexels.com

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Украинцы могут собирать в лесах государственной и коммунальной собственности грибы, ягоды, орехи, дикорастущие травы, цветы и другие плоды для собственного потребления без специального разрешения. В то же время, во время такого сбора необходимо соблюдать правила пользования лесными ресурсами.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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В Государственной экологической инспекции Полесского округа напомнили, что соответствующие нормы предусмотрены статьями 65 и 66 Лесного кодекса Украины. Если речь идет о частном лесу, для сбора природных ресурсов необходимо получить согласие собственника.

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К побочному лесному пользованию относятся, в частности, заготовка лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и дикорастущих плодов. Во время сбора нужно оставлять часть растений для их естественного восстановления, не повреждать деревья и кустарники, а подземные части растений заготовлять после созревания и осыпания семян.

Также существуют ограничения по объемам заготовки лекарственного сырья. На конкретном участке можно собирать до 10% подземных частей растений и до 40% травы, листьев, цветов и соцветий от общего биологического запаса.

Один и тот же участок нельзя постоянно использовать для заготовки. В зависимости от вида растений повторный сбор надземных частей однолетних растений допускается раз в два года, многолетних — раз в пять лет, а подземных частей — раз в десять лет.

В то же время сбор для собственных нужд отличается от промышленной заготовки. Если природные ресурсы собирают в больших объемах для продажи или используют специальные орудия, это считается специальным использованием лесных ресурсов. В таком случае необходим лесной билет.

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Во время пребывания в лесу также следует соблюдать правила пожарной безопасности, не повреждать растительность, деревья, почву и природные ландшафты, не создавать препятствий для восстановления ресурсов и не оставлять мусор.

Раньше мы писали, что зонтик считается съедобным, однако в лесу его можно легко перепутать с опасными двойниками. Он имеет большую шляпку с чешуйками, длинную тонкую ножку и характерное темное пятно посреди шляпки. Среди подобных опасных видов — гребенчатый гриб-зонтик и леопита каштановая, которые значительно меньше по размеру. По сходству специалисты советуют не собирать грибы, в определении которых нет полной уверенности.

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