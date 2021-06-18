Григория Чапкиса похоронили в Киеве: кто из звезд пришел провести маэстро в последний путь

Хореографа похоронили на Байковом кладбище.

Сегодня, 18 июня, в последний путь провели легендарного украинского хореографа и судью проекта "Танці з зірками" Григория Чапкиса.

Проводы проходили в центре Киева, в Национальной Филармонии Украины. Как передал журналист ТСН.ua, на прощанье присутствовало около 50 человек. Многие из них ученики Григория Николаевича, а также его коллеги. Среди представителей шоу-бизнеса были Влад Яма, Павел Зибров. Также попрощаться с легендой приехал президент Украины Владимир Зеленский.

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

В столичной филармонии попрощались с легендарным хореографом Григорием Чапкисом: гроб повезли на Байковое кладбище

Чтобы провести Чапкиса в последний путь, специально из США прилетел сын маэстро, хореограф Грег Чапкис, также прилетели старшая дочь Григория Николаевича Лилия с дочкой Анной Сафрончик и внучкой.

После этого Григория Николаевича похоронили на Байковом кладбище. На сами похороны приехали певица Камалия с мамой, хореограф Илона Гвоздева и танцовщик Дмитрий Дикусар.

ТСН.ua

ТСН.ua

Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище

Как рассказал Грег Чапкис, на похоронах также присутствовала жена легендарного хореографа Мила, на которой он женился в 2020 и которая моложе его на 51 год. По словам Грега, женщина до последнего была рядом с Григорием Николаевичем и очень поддерживала его семью.

Напомним, сын Григория Чапкиса прокомментировал слова хореографа о сложных отношениях в семье. Грег Чапкис расставил точки над "і".

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