Gripen для Украины: эксперт объяснил, почему одних самолетов недостаточно

Gripen

После того, как 22 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях по закупке истребителей Gripen для ВСУ, встал вопрос об обеспечении этих самолетов вооружением. Заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский заявил, что основная сложность заключается не в подготовке пилотов, а в наличии боеприпасов и ракет.

Об этом он рассказал в эфире Киев24.

Эксперт подчеркнул, что для эффективного использования Gripen необходимо высокоточное западное вооружение и сомневается в его достаточных объемах.

«Я вижу сложности относительно имеющегося вооружения, которое может быть использовано под крылом этих самолетов. То есть, условно говоря, если мы говорим о четвертом поколении Gripen, то мы говорим о том, что мы можем использовать ракеты Taurus. Предоставят ли нам эти ракеты? Смогут ли европейские или американские компании производить достаточное количество [боеприпасов] для того, чтобы отражать то количество оружия, которое использует Российская Федерация?», — объяснил Храпчинский.

Кроме того, эксперт считает, что Украина должна смотреть в будущее и развивать собственные возможности обслуживания и модернизации самолетов, следуя примеру Турции и Польши.

«Нужно не просто принимать и закупать эти самолеты, но и развивать определенную инфраструктуру, которая сможет улучшать и совершенствовать эти самолеты уже в условиях Украины», — отметил он.

Храпчинский добавил, что идеальным вариантом для Украины может стать модель, похожая на бразильскую, когда страна выкупает технологию, позволяющую самостоятельно выпускать самолеты на собственных мощностях.

Напомним, Украина намерена масштабировать производство беспилотников и развивать партнерство со Швецией в этой сфере.

Впоследствии сообщалось, что Украина продвинулась в вопросе системного обновления Воздушных сил за счет совершенно новых многофункциональных истребителей. Киев и Стокгольм подписали соглашение о намерениях по экспорту в 150 шведских истребителей JAS 39 Gripen E.

Тогда Зеленский заявил, что Украина получит от Швеции истребители Gripen уже в 2026 году.