Аисты / © Pixabay

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Аисты Грицик и Одарка – снова в центре внимания. Знаменитая пара птиц из села Леляки Полтавской области удивляет фанатов каждый день. Жизнь известной пары круглосуточно снимается на видеокамеру. В течение этой недели на нее попало немало забавных моментов.

Все подробности читайте в эксклюзиве TSN.ua.

На YouTube-канале ТСН смотрите видео: ГРИЦИК и Одарка Снова поразили! Забавные кадры знаменитой пары порадовали украинцев!

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О них уже месяц говорит вся страна

Аисты Грицик и Одарка удивляют фанатов новыми проделками. К примеру, в течение этой недели на камеру попал момент, как одна из птиц чихнула .

А это одно весеннее утро в гнезде. Грицик и Одарка стали очень яркими под лучами утреннего солнышка. Одарка с сеном/веткой, а затем и Грицик с сеном.

Также на этой неделе на камеру попал момент, как один прохожий фотографировал себе аистов в гнезде. Однако птицы местных "блоггеров" не боятся, поэтому даже не шелохнулись.

А на Пасху над гнездом аистов летал чужестранец. Его тень была хорошо видна на онлайн-трансляции. В этот момент в гнезде Одарка была в одиночестве с яйцами. Однако, заметив опасность, Грицик мгновенно прилетел на помощь.

Когда появятся птенцы

Ученый Анатолий Подобайло уже третий год ведет видеонаблюдение за аистами. В комментарии для TSN.ua он рассказал, что птенцы появятся на свет уже в начале мая. Однако он добавил, что дети знаменитых аистов будут улетать в теплые края каждый в отдельности. Как правило, 2-3 года они будут находиться в Африке, чтобы достичь половой зрелости, а затем возвращаются в Украину. Однако в родной гнездо их не впустят.

Прилет аиста – к рождению ребенка?

Среди украинцев есть поверье — если аист летает над одним домом, там скоро может появиться младенец. Именно от этого убеждения происходит поверье, что детей приносит аист. Энергетика этой птицы направлена на рождение малыша. Анатолий Подобайло отметил, что в такие приметы не верит. Однако в селе Леляки было такое событие, которое заставило ученого задуматься.

Ранее мы писали о том, что История знаменитых аистов из Полтавщины набирает обороты. В гнезде Одарки и его нового "мужа" появилось первое яйцо, а впоследствии появилось и второе. Пара уже обустроилась и каждый день удивляет фанатов своим поведением.