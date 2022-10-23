Гривна продолжает движение в сторону укрепления: курс валют на 23 октября в обменниках

Курс гривны в столичных обменниках укрепился до 40,80 грн/долл.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках 23 октября в целом остался на уровне предыдущего показателя – 40,80 грн/долл., по отношению к евро курс гривны укрепился на 5 копеек и составляет 39,30 грн/евро.

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Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,30 грн/долл., евро – 37,50 грн/евро. Купить в банке доллар можно за 40,70, а евро – за 37,70.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Это связано с экономическим положением Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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