"Гробов уже не было, закапывали трупы в мешках": полицейский шокировал увиденным в Авдеевке

Геннадий Юдин вместе с группой добровольцев с самого начала вторжения помогал жителям города. Впоследствии, несмотря на обстрелы и постоянные бомбардировки, до самого захвата Авдеевки рашистами вывозил горожан из настоящего ада, когда-то являвшегося их родным домом.

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Геннадий Юдин встретил войну еще в 2014 году. В то время он был еще милиционером и служил в своей родной Авдеевке. Тогда ему впервые, но к сожалению не в последний раз, пришлось узнать, что такое оккупация родного города. В 2014 году, в самом начале вторжения РФ на Донбасс, он с семьей и двумя детьми переехали в Киев. Впрочем, уже через 3 года, Геннадий вернулся на малую Родину и восстановился в должности.

"Пока жил в Киеве, я много думал о войне. Мы многое потеряли из-за России: мы с женой до 2014 года ездили на работу в Донецк каждый день, у нас там тоже квартира была. Я не хотел, чтобы с моим родным городом я решил вернуться в полицию, хотел быть полезным своим землякам и своей области… После учебы в Мариуполе меня восстановили в должности и в звании… Меня назначили старшим ювенальным инспектором, я работал с детьми», – рассказал Геннадий .

Геннадий вспоминает, какой была его жизнь до полномасштабной войны. Говорит, Авдеевка была прифронтовым городом и до 2022 года, но обстрелы были не часто и только по окрестностям.

В 2022 году начался ад

Полицейские постоянно видели их последствия, впрочем относились обыденно и большой войны не ждали. Все изменилось в марте 2022 года, когда рашисты начали варить без перебора. Страдала не только Авдеевка, но и городки рядом. Несколько страшных историй, которые своими глазами видел Геннадий, он не забудет никогда.

"Я запомнил выезд в апреле в Красногоровку. Россияне сбросили бомбу на частный сектор, один дом был полностью разрушен. Под завалами погибли две несовершеннолетние девочки (5 и 14 лет). Отец сам их откопал. Мы везли их в больницу, он надеялся., что они еще живы. Я знал эту семью, мы дружили."

В мае мы спасали пострадавших возле коксохимического завода: россияне обстреляли остановку, где гражданские люди ждали свой автобус после смены (завод тогда еще работал). Помню, там был мужчина, у него ноги оторвало поясницу, он кричал: "Спасайте меня!" – и мимо на руках. Он умер дома.

Мы пытались вывозить тех, кого можно было спасти. Мне почему-то запомнился мужчина, который в дороге очень просил воды. Ехать в больницу было четыре километра, мы его довезли– и он умер.

В июне был массирован обстрел здания нашего отделения полиции. Дом просто рухнул, не было ни крыши, ни окон. Было принято решение о вывозе всех сотрудников, наш отдел начал базироваться в Мирнограде. Оттуда я и мой напарник Дима Соловой каждый день ездили в Авдеевку, это около часа пути."

Но у Геннадия есть в памяти и счастливые истории. За 2 года своей отважной службы ему удалось спасти и вывезти из-под обстрелов десятки человек. На видео ниже он с побратимом вывозят из-под Авдеевки пожилых супругов и их животных.

"Кто только не ездил…"

Как иронизирует сам Геннадий, кто с ними только не ездил: "и морские свинки, и собаки, и кошки, и попугаи, и шиншиллы". Были и более сложные задачи. В апреле 2023-го Авдеевских полицейских попросили спасти 5 лошадей, которые сбежали из приюта и гуляли по центру опасной уже к тому времени Авдеевки.

"Также мы сотрудничаем с приютами. В ноябре 2023 года мы помогали харьковскому приюту вывозить из Авдеевки лошадей, сбежавших с конной фермы. Они были уже дики, поэтому сотрудникам приюта не всех удалось забрать самим. Мы искали пять лошадей, когда увидели, что две ходят по центру Авдеевки – это около шести километров от конюшни, мы их остановили, попросили местного проследить, чтобы лошади не ушли, и уехали за ребятами из приюта, у них была специально обученная кобыла, действующая как приманка. приехал на этой кобыле, заманил лошадей – те пошли за ней, шесть километров они шли к специальной машине, где их вывезли в Харьков, там и сейчас живут.

Страшнее всего было впереди

Никто тогда, в начале 2023-го и не думал, что настоящий ад только впереди. Через полгода в октябре решисты поперли в лобовой штурм города и приступили к его методическому уничтожению, составляя одна за другой многоэтажки ФАБами и КАБами. С тех пор жить в городе уже было невозможно, но люди все еще оставались. Геннадию и его собратьям все чаще приходилось не спасать, а хоронить людей.

Каждый день мы заезжали в Авдеевку и видели, как дома один за другим просто складывались. Моя мама просила проверить, как там наш дом. Я приехал к нему на следующий день после ее звонка: дом полностью выгорел, все девять этажей, все четыре подъезда. Не знаю, как описать, как больно было видеть свой родной город таким.

"В частном секторе еще более или менее можно было откопать погибших и похоронить с соседями. В многоэтажном секторе мы не всегда могли даже тела достать из-под завалов. Мы старались не оставлять трупы лежать на улице, собирали их и свозили в безопасное место, откуда Мы связывались с родственниками, они ставили точку на карте, где похоронить человека, гроб уже не было, закапывали в специальных мешках для трупов. морга Покровская. Трудно даже сказать, сколько погибших мы с лета 2023 года похоронили в Авдеевке и вывезли в покровский морг, человек 50 точно."

По словам Геннадия, по данным на январь 2024 года, в 30 тысячной Авдеевке осталось около 900 человек. В большинстве своем это были пожилые люди, которые не согласились на эвакуацию по многим причинам: кто-то боялся покинуть дом, кто-то боялся быть брошенным в другом месте.

"Белые ангелы" украинского Донбасса

Были и те, кто уверял, что лучше умрет, но на родной земле. После захвата города Геннадий и его группа спасателей полицейских продолжает работать на этом направлении. За годы помощи людям их группу прозвали "Белые Ангелы", потому что свои первые выезды они производили еще в начале 2022 года на белой "Газели". Сейчас Геннадий занимается Очеретинской общиной, куда доставляет из Мирнограда в Донецкую область лекарства, еду и другую необходимую гуманитарку. Сейчас, говорит Геннадий, там не лучше, чем в Авдеевке до начала штурма города.

Я не падаю духом во многом благодаря сплоченности с коллегами и благодаря людям, которых удалось вывезти. Есть в Авдеевке улица Чернышевского, первая улица в городе, куда зашли россияне (это было еще в январе 2024-го, много гражданских тогда погибло). Незадолго до этого я вывез оттуда пожилую пару, они связались со мной после новостей о захвате улицы, благодарили, потом еще много раз звонили, говорили, что "если бы не вы, то нас бы живыми уже не было"., мне многие пишут поздравления, благодарят всего, а я даже этих номеров уже и не помню. Это очень помогает."

Когда я понял, что не смогу больше въезжать в свой родной город, мне стало так тяжело на душе. Такое чувство было, что я никогда не увижу Авдеевку такой, какой она была раньше. До сих пор это ощущение со мной.

Но я не собираюсь опускать руки, для меня важнее всего оставаться верным присяге и помогать своему народу. Я продолжаю верить, что мы вернем украинскую Авдеевку, все наши земли вернутся домой. Да, Авдеевка уже не будет прежней, но мы ее обязательно восстановим и отстроим заново."

История Геннадия ошеломляет и окрыляет. Именно благодаря таким как он, украинским полицейским и воинам ВСУ каждый украинец до сих пор может верить и ждать победы. Так что не забываем о наших ребятах на нуле и в тылу – донатить на ВСУ.

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