Российская церковь теряет позиции: Верховный Суд признал законным переход из УПЦ МП в ПЦУ

Верховный Суд впервые принял решение, которым признал законным переход религиозной громады из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом говорится в сообщении Верховного Суда Facebook.

Часть жителей села Калиновка Житомирского района Житомирской области решила добровольно изменить каноническую принадлежность, но этот шаг был обжалован в суд.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении отказали. Дело пошло в Большую палату ВС.

По словам адвокатов, 3 апреля Верховный Суд принял окончательное решение о законности перехода.

"В целом важность этого решения для продолжающегося с 2019 года процесса перехода религиозных громад Украины с УПЦ МП в ВТО трудно переоценить, ведь оно станет прецедентным для всех других подобных споров и придаст уверенность в законности такого перехода религиозным общинам, которые еще колеблются принимать решение о выходе с УПЦ МП", — прокомментировали ситуацию адвокаты Православной церкви Украины "Украинская правда".

Напомним, как ранее сообщал ТСН.ua, всем священникам Русской православной церкви ( РПЦ ) приказано ежедневно читать молитву "о СВО и победе российского оружия" в войне против Украины.

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