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Ему исполнилось 61: жена Бориса Джонсона показала фото с их свидания на катере в честь праздника
Бывший премьер-министр Великобритании отметил свой день рождения в кругу семьи.
19 июня Борису Джонсону исполнилось 61 год. Его жена — 37-летняя Кэрри — показала в Instagram, как они провели этот праздничный день. Супруги отправились на свидание — морскую прогулку на катере, за штурвалом которого был сам именинник.
Кэрри запечатлена в полосатом топе и вязаных мини-шортах, к груди она прижимает новорожденную дочь Поппи — она родилась 21 мая и стала четвертым совместным ребенком супругов.
Борис также управлял катером с маленькой дочерью на руках.
Отметим, Кэрри и Борис кроме новорожденной дочери воспитывают еще троих детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, почти двухлетнего Фрэнка. А всего у Джонсона девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.
Ранее, напомним, жена Бориса Джонсона показала, что подарил ей муж на четвертую годовщину свадьбы — он умеет удивлять.