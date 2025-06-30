Хобби принцессы Кейт, на которое у нее больше нет времени из-за детей: что это

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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Принцесса Кейт всегда открыто заявляла о своей любви к спорту и, как полагают, передала эту любовь своим детям принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи. Однако, будучи матерью троих детей, 43-летняя принцесса Уэльская, возможно, больше не имеет столько времени, сколько ей хотелось бы, чтобы предаваться всем своим спортивным увлечениям.

Помимо любви к бегу, принцесса, как сообщается, любит играть в теннис. Кейт, которая является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса, как полагают, все еще играет в теннис, но однажды она призналась, что теперь у нее меньше времени на это, пишет express.co.uk.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Во время поездки в начальную школу Bond Primary School на юго-западе Лондона в январе 2018 года Кейт рассказала ученикам тренировок и занятий в рамках Уимблдонской юношеской теннисной инициативы, что она уже не такая спортивная, как раньше, поскольку у нее «много детей». В то время Кейт была мамой принца Джорджа и принцессы Шарлотты и была беременна принцем Луи, которому сейчас семь лет.

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«Я люблю теннис, я думаю, что это замечательный вид спорта. Я была очень спортивной, когда была маленькой, но теперь, когда у меня много детей, я стала менее спортивной! Но продолжайте в том же духе, здорово быть активным, как все здесь сегодня говорили. Было очень приятно познакомиться со всеми вами», — сказала принцесса.

Принцесса Уэльская Кейт на Уимблдоне в 2024 году / © Associated Press

Напомним, Уимблдонский теннисный турнир в 2025 году пройдет с 30 июня по 13 июля, и мы ожидаем увидеть там принцессу Уэльскую.

Свекровь Кейт — принцесса Диана — также очень любила теннис и занималась им.

Принцесса Диана любила играть в теннис / © Associated Press