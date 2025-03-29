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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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386
Время на прочтение
1 мин

Как правильно оформить дарственную на землю несовершеннолетнему ребенку — пошаговая инструкция

Процесс оформления дарения малолетним имеет свои особенности, которые важно знать.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Земельный участок

Земельный участок / © Pixabay

Передача земельного участка несовершеннолетнему ребенку — процесс, требующий юридически грамотного оформления, если сделать все верно, не будет никаких проблем.

Об этом сообщает Земельный фонд Украины.

Что необходимо знать

  • Ребенок считается малолетним, если ему еще не исполнилось 14 лет.

  • Малолетний ребенок не имеет права самостоятельно подписывать договор, поэтому от его имени действуют законные представители — родители или опекуны.

  • Если родители одновременно выступают и дарителями, и представителями ребенка, им необходимо получить разрешение от органа опеки и попечительства.

  • Договор дарения обязательно должен быть заверен нотариусом и зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Что нужно для оформления дарения

Собрать необходимые документы:

  • Паспорт и идентификационный код (ИНН) дарителя.

  • Свидетельство о рождении ребенка.

  • Документы, подтверждающие право собственности на землю (государственный акт или выписку из реестра).

  • Справка об отсутствии обременений и запретов на земельный участок.

  • Подписать договор дарения у нотариуса.

  • Оформить регистрацию права собственности ребенка на земельный участок.

После дарения невозможно повернуть землю назад, а по достижении 18 лет ребенок сможет самостоятельно распоряжаться ею.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Херсоне сирота из Скадовского района совершил акт самосожжения возле здания областного Госгеокадастра, пытаясь привлечь к своей проблеме.

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