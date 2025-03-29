Земельный участок / © Pixabay

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Передача земельного участка несовершеннолетнему ребенку — процесс, требующий юридически грамотного оформления, если сделать все верно, не будет никаких проблем.

Об этом сообщает Земельный фонд Украины.

Что необходимо знать

Ребенок считается малолетним, если ему еще не исполнилось 14 лет.

Малолетний ребенок не имеет права самостоятельно подписывать договор, поэтому от его имени действуют законные представители — родители или опекуны.

Если родители одновременно выступают и дарителями, и представителями ребенка, им необходимо получить разрешение от органа опеки и попечительства.

Договор дарения обязательно должен быть заверен нотариусом и зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Что нужно для оформления дарения

Собрать необходимые документы:

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Паспорт и идентификационный код (ИНН) дарителя.

Свидетельство о рождении ребенка.

Документы, подтверждающие право собственности на землю (государственный акт или выписку из реестра).

Справка об отсутствии обременений и запретов на земельный участок.

Подписать договор дарения у нотариуса.

Оформить регистрацию права собственности ребенка на земельный участок.

После дарения невозможно повернуть землю назад, а по достижении 18 лет ребенок сможет самостоятельно распоряжаться ею.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Херсоне сирота из Скадовского района совершил акт самосожжения возле здания областного Госгеокадастра, пытаясь привлечь к своей проблеме.