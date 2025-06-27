Кейт и Уильяма Уэльских жестко раскритиковали: что произошло

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

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Королевская пара подверглась критике со стороны защитников прав животных, потому что у их любимого кокер-спаниеля Орлы появились щенки.

В честь дня рождения принца Уильяма была опубликована новая фотография принца, где он был в окружении щенков. А ранее сообщалось, что собака Уэльских — Орла — родила четырех щенков в прошлом месяце, а фотография была сделана принцессой Уэльской в ​​Виндзоре в солнечный день в начале июня.

Принц Уильям со щенками

Эта фотография растопила сердца людей по всему миру, но организация PETA, раскритиковала королевскую чету за то, что они «поразительно оторвались от реальности» и разводят собак, в то время, когда приюты для животных по всему миру «переполнены щенками, отчаянно нуждающимися во втором шансе обрести долгожданный дом».

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Благотворительная организация призвала Уильяма и Кейт последовать примеру короля Чарльза и королевы Камиллы, которые недавно взяли из приюта Battersea Dogs & Cats Home нового щенка по кличке Моли.

«Принц и принцесса Уэльские должны знать, что приюты здесь и по всему миру переполнены щенками, отчаянно нуждающимися во втором шансе обрести любящий дом, и что массовое производство приплода в разгар этого кризиса бездомности животных — это поразительная оторванность от реальности. Если Уильям собирается взять на себя руководство, он вполне мог бы извлечь урок из опыта короля Чарльза и королевы Камиллы, которые предпочли взять щенка из приюта, чем способствовать усугублению проблемы», — заявила вице-президент программ PETA Элиза Аллен.

Королева Камилла и ее новый щенок Моли / © Instagram британской королевской семьи

Отметим, Кенсингтонский дворец это заявление пока ника кне прокомментировал.

Напомним, собака Орла живет у принца и принцессы Уэльских с 2020 года после того, как их первая собака, кокер-спаниель Лупо, которого им подарил на свадьбу брат Кейт Джеймс Миддлтон, неожиданно умер. По имеющимся данным, королевская чета планирует оставить одного из щенков себе. Кстати, брат Кейт разводит щенков и Орла — одна из его многочисленных выводков.

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Собаки Джеймса Миддлтона / © Instagram Джеймса Миддлтона