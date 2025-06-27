ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
8335
Время на прочтение
2 мин

Кейт и Уильяма Уэльских жестко раскритиковали: что произошло

Активисты PETA, защищающие права животных, обрушились с критикой на принца и принцессу Уэльских.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Королевская пара подверглась критике со стороны защитников прав животных, потому что у их любимого кокер-спаниеля Орлы появились щенки.

В честь дня рождения принца Уильяма была опубликована новая фотография принца, где он был в окружении щенков. А ранее сообщалось, что собака Уэльских — Орла — родила четырех щенков в прошлом месяце, а фотография была сделана принцессой Уэльской в ​​Виндзоре в солнечный день в начале июня.

Принц Уильям со щенками

Принц Уильям со щенками

Эта фотография растопила сердца людей по всему миру, но организация PETA, раскритиковала королевскую чету за то, что они «поразительно оторвались от реальности» и разводят собак, в то время, когда приюты для животных по всему миру «переполнены щенками, отчаянно нуждающимися во втором шансе обрести долгожданный дом».

Благотворительная организация призвала Уильяма и Кейт последовать примеру короля Чарльза и королевы Камиллы, которые недавно взяли из приюта Battersea Dogs & Cats Home нового щенка по кличке Моли.

«Принц и принцесса Уэльские должны знать, что приюты здесь и по всему миру переполнены щенками, отчаянно нуждающимися во втором шансе обрести любящий дом, и что массовое производство приплода в разгар этого кризиса бездомности животных — это поразительная оторванность от реальности. Если Уильям собирается взять на себя руководство, он вполне мог бы извлечь урок из опыта короля Чарльза и королевы Камиллы, которые предпочли взять щенка из приюта, чем способствовать усугублению проблемы», — заявила вице-президент программ PETA Элиза Аллен.

Королева Камилла и ее новый щенок Моли / © Instagram британской королевской семьи

Королева Камилла и ее новый щенок Моли / © Instagram британской королевской семьи

Отметим, Кенсингтонский дворец это заявление пока ника кне прокомментировал.

Напомним, собака Орла живет у принца и принцессы Уэльских с 2020 года после того, как их первая собака, кокер-спаниель Лупо, которого им подарил на свадьбу брат Кейт Джеймс Миддлтон, неожиданно умер. По имеющимся данным, королевская чета планирует оставить одного из щенков себе. Кстати, брат Кейт разводит щенков и Орла — одна из его многочисленных выводков.

Собаки Джеймса Миддлтона / © Instagram Джеймса Миддлтона

Собаки Джеймса Миддлтона / © Instagram Джеймса Миддлтона

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie