Названы регионы Украины, где подростки наиболее финансово грамотны — НБУ

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Украинские подростки в целом обладают начальными знаниями по финансам, но девушки показывают лучшие результаты по сравнению с ребятами, когда речь идет о финансовой грамотности.

Об этом говорится в результатах исследования Национального банка Украины, которое проводилось среди старшеклассников в 19 областях.

По результатам исследования, средние 46,6% правильных ответов подростков на финансовые вопросы свидетельствуют о начальном уровне знаний в этой сфере, что эквивалентно 3 баллам в 12-балльной шкале оценивания.

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«Исследование показало, что лучшие результаты показали учащиеся Днепропетровской (57,4%), Ивано-Франковской (53,7%) областей и Киева (50,4%). Худшие показатели были у учащихся Кировоградской (37,4%), Николаевской (39,7%) и Черновицкой (41,4%) областей», — говорится в информации.

Исследование Национального банка Украины (НБУ) выявило, что у подростков базовый уровень финансовой грамотности. В частности, девушки добились лучших результатов (47,4%) по сравнению с ребятами (45,6%). Учащиеся в городах школьники показали средний балл в 48%, а сельские ученики — 40%.

НБУ подчеркивает, что низкий уровень финансовых знаний более характерен для подростков, воспитывающихся в семьях с низким социально-экономическим статусом. Никто из участников не смог дать 100% правильных ответов на все кейсовые вопросы.

Повышение финансовой грамотности среди молодежи наблюдается благодаря нескольким факторам:

опыт использования финансовых инструментов, таких как планирование расходов, ведение бюджета и сбережения;

общению с родителями по вопросам финансов;

самостоятельному изучению этой темы через доступные источники, в том числе книги и Интернет.

Согласно результатам исследования большинство подростков (77,6%) считают, что в школах должен быть обязательный курс финансовой грамотности.

Исследование было проведено Национальным банком Украины совместно с Junior Achievement Ukraine, и его целью было оценить уровень финансовой грамотности среди старшеклассников. В апреле 2024 года было опрошено 3139 учеников от 14 до 17 лет в 97 школах 19 областей Украины и Киеве. Исследование предшествовало внедрению нового обязательного предмета «Предпринимательство и финансовая грамотность», который будет введен с 2025-2026 учебного года.

В рамках исследования участники решали 21 кейсовую задачу, разработанную по образцу международной программы PISA по финансовой грамотности, а также отвечали на 20 вопросов для изучения факторов, влияющих на их учебные достижения.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники терроризировали подростков в Telegram и потребовали деньги.

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