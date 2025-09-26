Принцесса Диана и Сара Йоркская дали суровое прозвище мужчинам при дворце: как оно звучало

Принцесса Диана и Сара Йоркская / © Getty Images

Пол рассказал, что у Дианы и Сары было неприятное прозвище для мужчин, работающих при королевском дворе, когда женщины в начале 1980-х годов сформировали тесный союз.

Они разделяли негодование по отношению к безликим дворцовым чиновникам, которые устанавливали ограничения на то, что они могут и не могут делать, и даже придумали для них язвительное прозвище.

Сара Йоркская и принцесса Диана в 80-х / © Associated Press

Баррелл в своей последней книге «Royal Insider» утверждает:

«Они обсуждали суровых людей в серых костюмах при королевском дворе, прозванных „внутренними врагами. Диана, пробыв в королевской семье пять лет, смогла дать Саре несколько мудрых советов о том, что можно и чего нельзя делать, кому можно доверять, и довольно длинный список тех, с кем следует быть осторожнее. Трагично, что отношения между ними распались после публикации автобиографии Сары „Моя история “ в 1996 году“, — пишет Баррел, цитирует его слова Mirror.

Всегда испытывающая нехватку денег Сара Фергюсон подписала контракт с издательством Simon & Schuster на солидный аванс — по разным данным, от 800 000 до 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Сара Йоркская в молодости / © Getty Images

Тогда руководитель компании Майкл Корда с гордостью заявил: «Мы рады этой уникальной возможности опубликовать книгу, в которой герцогиня Йоркская описывает себя и свой опыт такими, какими они были на самом деле, а не такими, какими их изображают». Позже выяснилось, что Сара пообещала издателям: «Придите ко мне, и я достану вам еще и Ди».

С тех пор отношения между когда-то хорошими подругами испортились. Они так и не помирились до самой трагической смерти принцессы Дианы в 1997 году.

