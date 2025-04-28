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Яичница над расплавленным металлом: как ведущий Дмитрий Комаров работал горновым доменной печи на "Запорожстали"
Ведущий популярной телепрограммы «Мир наизнанку. Украина» Дмитрий Комаров впервые показал изнутри, как работает один из самых мощных металлургических гигантов страны — легендарная Запорожсталь компании Метинвест.
Это не просто завод — это город в городе, и он виден даже из космоса. А Комаров не просто снимал, а лично стал частью команды: работал грузчиком и горновым доменной печи, чтобы почувствовать на себе все вызовы металлургической профессии.
Зрители увидят уникальные кадры: репортаж из середины мартеновской печи — то, что еще не делал ни один украинский журналист. Также Комаров проведет собственный эксперимент — попытается приготовить яичницу над раскаленным чугуном.