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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Яичница над расплавленным металлом: как ведущий Дмитрий Комаров работал горновым доменной печи на "Запорожстали"

Ведущий популярной телепрограммы «Мир наизнанку. Украина» Дмитрий Комаров впервые показал изнутри, как работает один из самых мощных металлургических гигантов страны — легендарная Запорожсталь компании Метинвест.

Это не просто завод — это город в городе, и он виден даже из космоса. А Комаров не просто снимал, а лично стал частью команды: работал грузчиком и горновым доменной печи, чтобы почувствовать на себе все вызовы металлургической профессии.

Зрители увидят уникальные кадры: репортаж из середины мартеновской печи — то, что еще не делал ни один украинский журналист. Также Комаров проведет собственный эксперимент — попытается приготовить яичницу над раскаленным чугуном.

Дата публикации
Количество просмотров
70
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