Яичница над расплавленным металлом: как ведущий Дмитрий Комаров работал горновым доменной печи на "Запорожстали"

Реклама

Это не просто завод — это город в городе, и он виден даже из космоса. А Комаров не просто снимал, а лично стал частью команды: работал грузчиком и горновым доменной печи, чтобы почувствовать на себе все вызовы металлургической профессии.

Зрители увидят уникальные кадры: репортаж из середины мартеновской печи — то, что еще не делал ни один украинский журналист. Также Комаров проведет собственный эксперимент — попытается приготовить яичницу над раскаленным чугуном.