Кэрри Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Реклама

37-летняя Кэрри и 61-летний Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, двухлетнего Фрэнка и 4-месячную Поппи Элизу Джозефин, и Instagram женщины пестрит фото их совместных детей. В своей новой публикации Кэрри показала, как прошел ее сентябрь.

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

После того как супруги покинули Даунинг-стрит, 10, они переехали в свой загородный особняк Брайтвелл-Мэнор стоимостью в 3 миллиона фунтов стерлингов, строительство которого началось еще 400 лет назад. Он располагается на почти пяти акрах садов и территорий в самом сердце живописной оксфордширской деревни Брайтвелл-кам-Сотвелл. Поэтому неудивительно, что Кэрри много времени проводит с детьми на природе, где они могут наблюдать за жизнью животных, кормить их, собирать дикие ягоды и много гулять.

Дочь Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Сын Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Сын Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Судя по некоторым снимкам, Кэрри решила сделать ремонт в некоторых комнатах.

Реклама

© Instagram Кэрри Джонсон

© Instagram Кэрри Джонсон

Несмотря на уход за детьми супруга Джонсона находит время на себя — она посещала сауны и ходила на массаж.

© Instagram Кэрри Джонсон

А также встречалась с подругами и хвасталась образом в кружевном сиреневом костюме.

© Instagram Кэрри Джонсон

© Instagram Кэрри Джонсон

Отметим, Кэрри Джонсон — третья жена бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. До замужества с ним была активисткой в области экологии, старшим советником благотворительной организации по охране океана — Oceana, а также работала специальным советником по СМИ министров консервативного кабинета Саджида Джавида и Джона Уиттингдейла (министр по культуре, СМИ и спорту), была главой по связям с общественностью Консервативной партии и др.

Борис Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Ранее, напомним, Кэрри Джонсон показала фото с семейного отдыха.