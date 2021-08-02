Громкая музыка мешала отдыхать: в Одессе мужчина жесткого избил соседа

Пострадавшего забрали медики.

В Одессе 37-летний мужчина жестоко избил соседа за то, что тот ночью включил громко музыку в автомобиле.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Конфликт возник, когда у мужчины не выдержали нервы больше слушать ночью музыку, которая звучала на весь двор и мешала отдыхать. Злоумышленник с жестокостью бил потерпевшего до тех пор, пока его не остановили прохожие.

На место происшествия, которое произошло на улице Академика Сахарова, люди вызвали полицию и "скорую". Врачи госпитализировали пострадавшего с черепно-мозговой травмой и ушибами тела.

Правоохранители задержали злоумышленника.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что в Маневичах на Волыни 36-летний мужчина вышел из тюрьмы после убийства отца и сразу после освобождения убил мать.

Мужчине, который устроил стрельбу в многоэтажке, объявили о подозрении в покушении на убийство

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